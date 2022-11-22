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إصابة ضابطين في مباحث محافظة لحج إثر انفجار عبوة ناسفة

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المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب ضابطان في إدارة البحث الجنائي بمحافظة لحج (جنوبي اليمن) بانفجار عبوة ناسفة زرعت أسفل سيارة خاصة كانت تقلهما إلى مقر عملهما في مركز المحافظة صباح اليوم الاثنين.
 
وقال شهود عيان لـ "يمن شباب نت"، إن عبوة ناسفة ُزرعت أسفل باص الضابط "مختار موزعي" انفجرت وهو في طريقه إلى مقر عمله رفقة زميله الضابط "أشيد طريم".
 
وأضافوا أن حالة الضابطين الصحية مستقرة بعد نقلهما إلى مستشفى ابن خلدون بمدينة الحوطة.
 
يشار إلى أن ضباط إدارة البحث الجنائي في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة لها، كانوا طوال السنوات الماضية أهدافاً لعمليات تصفية واغتيالات قُيدت جميعها ضد مجهول.
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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