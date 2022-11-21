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بعد مقتل أحد أبنائها.. قبائل بني الحارث تدعو للاحتشاد المسلح في صنعاء

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المنامة - ياسر ابراهيم - دعت قبائل بني الحارث أبناءها للاحتشاد المسلح غدا الثلاثاء في صنعاء لتدارس الرد على قتل أحد أبنائها برصاص قبليين من قبيلة أرحب شمالي اليمن.
 
وقالت مصادر قبلية خاصة لـ"يمن شباب نت" إن مشايخ بني الحارث دعوا كل قادر على حمل السلاح للاحتشاد غدا بعد مقتل شخص منهم يدعى خالد الراعي برصاص مسلحين من بيت القميحي من بطون أرحب اليوم الأحد في صنعاء.
 
وتزايدت وتيرة الحروب والثارات بين القبائل مؤخرا في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي ضمن صراع يقول قبليون إن الحوثي يتبعه لتفريق القبائل وإغراقها في صراعاتها.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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