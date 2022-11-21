شكرا لبحثكم عن خبر الجعدي يلتقي اللجنة الإدارية لتحضيرية المؤتمر الأول للصحفيين والإعلاميين الجنوبيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقى فضل محمد الجعدي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي. نائب الأمين العام لهيئة الرئاسة، اليوم الاثنين، في مقر الأمانة العامة، باللجنة الإدارية لتحضيرية المؤتمر الأول للصحفيين والإعلاميين الجنوبيين، برئاسة الدكتور عبدالله الحو رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر.

وتحدث الجعدي خلال اللقاء الذي شارك فيه رؤساء اللجان الفرعية لتحضيرية المؤتمر، مرحباً بهم، ومشيداً بما حققته اللجنة التحضيرية من تقدم وإنجاز العديد من المهام على طريق انعقاد المؤتمر، ومؤكداً على أن الإعلام يُعد إحدى الأدوات المهمة لخلق وعي جنوبي في ثبات وحدة الصف الداخلي ومواجهة من يحاول تأجيج الصراع المناطقي.

وأشار الجعدي في كلمته إلى أن الموقع الجغرافي المهم للجنوب محط اهتمام العالم، ما يحتم على الإعلام الجنوبي مواجهة الآلة الإعلامية المعادية، التي تسعى إلى بث الإشاعات ضد الجنوبيين وتقديم الجنوب بصورة لا تمت بصلة إلى روح المدنية للجنوب ومشروعه المنفتح على قيم السلام والمحبة موكداً أن المجلس الانتقالي الجنوبي يبذل جهودا كبيرة ويسخر كافة الطاقات في خدمة شعب الجنوب على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والخدماتية.

وتمنى الجعدي في ختام كلمته التوفيق والنجاح للجنة التحضيرية، مبدياً استعداد الأمانة العامة تقديم كافة التسهيلات والدعم لإنجاح عقد اللقاء التشاوري للصحفيين والإعلاميين في العاصمة عدن، على طريق انعقاد المؤتمر الأول للصحفيين والإعلاميين الجنوبيين.

واطلع الجعدي خلال اللقاء من الدكتور عبدالله الحو رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر على الأعمال والمهام التي أنجزت من خلال استكمال اللجان الفرعية من إعداد الوثائق وتجهيز أغلب متطلبات المؤتمر وعقد اللقاءات التشاورية مع الصحفيين والإعلاميين في كافة محافظات الجنوب واختيار مندوبين تلك المحافظات للمشاركة في المؤتمر العام الأول.

وأكد الحو في كلمته أن فكرة عقد مؤتمر عام للصحفيين والإعلاميين الجنوبيين جاءت من خلال استشعار الحاجة إلى لم شمل الصحفيين والإعلامين الجنوبين وتوحيد صفوفهم للاطلاع بدورهم في خدمة قضية شعب الجنوب، معبرا عن عظيم الشكر والامتنان للواء عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عضو مجلس القيادة الرئاسي، الراعي الأول للإعلام الجنوبي على رعايته ودعمه للمؤتمر الأول الذي سينعقد في القرريب العاجل.

كما قدم الدكتور الحو شرحاً عن آخر التحضيرات لعقد اللقاء التشاوري للصحفيين والإعلاميين بالعاصمة عدن من خلال عقد اللقاءات التمهيدية مع المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة ورؤساء الصحف والمواقع الإخبارية ومراسلي القنوات التلفزيونية ووكالات الأنباء والصحفيين والإعلاميين المستقلين.