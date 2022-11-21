الداخلية تحذر المواطنين في الخارج من التعامل مع أي كيانات تنتمي لميليشيات الحوثي الإرهابية

المنامة - ياسر ابراهيم - حذرت وزارة الداخلية اليمنية، الإثنين، المواطنين المقيمين في الخارج من أن التعامل مع الأفراد والكيانات التي تنتمي لمليشيات الحوثي أو تروج لأفكارها سيعرضهم للمساءلة.



وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية:"نحذر كافة المواطنين اليمنيين المقيمين في الخارج من التعامل مع الأفراد والكيانات التي تنتمي أو تروج لأفكار وأعمال مليشيات الحوثي الإرهابية بأي شكل من الأشكال".



وأشار المصدر في البيان الذي نشره الموقع الرسمي للداخلية، إلى قرار مجلس الدفاع الوطني رقم (1) لسنة 2022 القاضي بتصنيف ميلشيات الحوثي الانقلابية منظمة إرهابية.

وأوضح أنه وفقا لذلك فإن كافة الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، أو التسهيلات أو أي شكل من أشكال الدعم والتعاون والتعامل مع هذه الجماعة الإرهابية، سيكونون معرضين للمساءلة القانونية وفقا للقوانين اليمنية وستُتخذ إجراءات صارمة حيال كل من يثبت تورطه بدعم هذه المنظمة الإرهابية.



ودعا المصدر الأمني، كافة المواطنين المقيمين بالخارج بالإبلاغ عن كل من يقوم بتقديم الدعم والتعاون أو الترويج لتلك الجماعة الإرهابية، مشددا على أن الحكومة والجهات المعنية ستقوم باتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة تجاه كل من يثبت تورطه بدعم هذه المنظمة الإرهابية.

