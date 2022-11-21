محتجون ينددون بالنهب المنظم لأراضي الأوقاف في إب

المنامة - ياسر ابراهيم - ندد مواطنون محتجون بالنهب المنظم لأراضي الأوقاف بمحافظة إب (وسط اليمن)، والاعتداءات التي تطالها من قبل نافذين وقيادات في مليشيا الحوثي.



جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نفذوها يوم الأحد، أمام مكتب هيئة الأوقاف بخط الثلاثين غربي مدينة إب.



ورفع المحتجون من المواطنين وموظفي هيئة الأوقاف بالمحافظة، لافتات تندد بنهب أراضي الأوقاف بالمحافظة، وتطالب بوضع حد لتلك الاعتداءات.



وطالب المحتجون الجهات المختصة بحماية ممتلكات الأوقاف والتصدي للمعتدين عليها بمافيهم القيادات النافذة داخل مليشيا الحوثي.



وتأتي هذه الاحتجاجات بالتزامن مع مساعٍ لقيادات عليا في المليشيا بينها القيادي عبد المجيد الحوثي والقيادي ناصر العرجلي للسطو على أكثر من 7500 قصبة في منطقة شعب المعرام بالعارضة العليا بمديرية الظهار شمال غرب مدينة إب.



ومنذ بداية الانقلاب الحوثي، شهدت محافظة إب، عمليات نهب واسعة لأراضي الأوقاف وأملاك الدولة من قبل قيادات حوثية قادمة من محافظات شمال الشمال، وبتسهيلات من قيادات محلية موالية لها.

