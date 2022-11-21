[ اليمن.. قوات الجيش تحبط هجمات متفرقة للحوثيين في عدة جبهات بتعز ]

أعلن الجيش الوطني، مساء الأحد، إفشال محاولات تسلل وهجومية لمليشيا الحوثي الإرهابية على مواقع متفرقة في جبهات محافظة تعز (جنوب غربي اليمن).



وقال المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري إن "قوات الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة الشعبية، أحبطت هجوما لمليشيا الحوثي على مواقعه في منطقة كلابة، شرق مدينة، تعز، وكّبدها خسائر كبيرة".



وأشار إلى أن المليشيا الإرهابية، لجأت إلى "قصف الأحياء السكنية في شرق وشمال مدينة تعز بمدافع ٢٣وعربات بي. إم بي. إ، إثر إفشال هجماتها في شرق المدينة.



وأضاف في بيان منفصل أن، "قوات الجيش أفشلت أيضاً، محاولة تسلل للحوثيين في قرية الزنابيل مديرية مقبنة غرب تعز ".



وفي وقت سابق من يوم أمس، أفاد الجيش بـ"اندلاع مواجهات متقطعة، بين الجانبين في محيط جبل هان، والعنين والأحطوب بالجبهة الغربية ومعسكر التشريفات ووادي صالة في الجبهة الشرقية".



وأشار إلى أن المواجهات تزامنت مع قصف مدفعي شنه الحوثيون على منطقة المطار القديم.



وخلال الأيام الماضية، كثفت مليشيا الحوثي من عملياتها العدائية بالتزامن مع الدفع بمزيد من التعزيزات إلى مختلف جبهات المحافظة التي تحاصرها منذ ثماني سنوات.

