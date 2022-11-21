الثانية خلال 24 ساعة.. الجيش يعلن إسقاط مُسيّرة حوثية في الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت القوات الحكومية، الأحد، تمكنها من إسقاط طائرة مسيرة للحوثية هي الثانية خلال 24 ساعة الماضية، بمحافظة الحديدة، غربي البلاد.

وقال المركز الإعلامي لقوات العمالقة، إن دفاعات القوات المشتركة أسقطت الأحد طائرة مسيرة حوثية في سماء مدينة الخوخة جنوب محافظة الحديدة.

وَحسب المركز، فأن الدفاعات الجوية التابعة للقوات المشتركة في الساحل الغربي، تعاملت مع الطائرة المسيرة الحوثية بعد ان رصدتها قبل وصولها الى هدفها في مدينة الخوخة.

وكانت الدفاعات الجوية للقوات الحكومية، قد أسقطت السبت طائرة مسيرة حوثية في جبهة حيس قطاع سقم جنوبي الحديدة.