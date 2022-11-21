مقتل مواطن وإصابة امرأة بانفجار قنبلة يدوية أمام منزل قاضي بصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مواطن وأصيب امرأة، بانفجار قنبلة يدوية فجرها مسلحون أثناء محاولتهم اغتيال أحد القضاة أمام منزله، في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وقالت مصادر محلية، إن مجهولَين على متن دراجة نارية ألقيا مساء السبت، قنبلة يدوية إلى أمام منزل القاضي أحمد الروضي، بمديرية التحرير لحظة وصوله من مقر عمله.



وحسب المصادر، فقد فشلت محاولة استهداف القاضي الروضي، لكن الانفجار أدى الى مصرع مواطن كان بنفس المكان، واصابة امرأة.



هذه الجريمة تأتي بعد نحو شهرين فقط على اختطاف القاضي محمد حمران عضو المحكمة العليا من امام منزله في سبتمبر الماضي بحي الأصبحي جنوب مدينة صنعاء، واعدامه بعد ساعات على الاختطاف.



وتصاعدت حدة التهديدات والاغتيالات بحق القضاة والمحامين في صنعاء والمناطق غير المحررة منذ الانقلاب الحوثي وهو مؤشر على تدهور الأوضاع الأمنية ، ومؤشر ايضا يعكس فشل الانقلاب الحوثي.



وكان نادي القضاة قد طالب بتغيير مجلس القضاء الأعلى، التابع للمليشيا ورفع دعوى جزائية ضد وزير ماليتها بحكومتها الانقلابية، الذي يمتنع عن صرف مرتبات القضاء وينتهك استقلالية السلطة القضائية.