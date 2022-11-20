بن عزيز: أضرار تهديدات الحوثي للملاحة البحرية ستصل إلى جميع دول المنطقة

المنامة - ياسر ابراهيم - قال رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية الفريق الركن صغير بن عزيز، الأحد، إن تهديد مليشيا الحوثي الإرهابية، للممرات المائية والملاحة الدولية، يعد امتداداً لأعمالها الإرهابية التي بدأت منذ سنوات بتهديد حياة اليمنيين.



جاء ذلك في كلمته، بمؤتمر الأمن الإقليمي (حوار المنامة) في دورته الـ 18 في العاصمة البحرينية المنامة، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وأضاف بن عزيز، إن "الشعب اليمني يتعرض للقتل والتشريد بأدوات إيران وأسلحتها، مما أدى إلى مقتل الآلاف من المدنيين وتدمير مؤسسات الدولة".



وأكد أن مليشيا الحوثي تهدد كذلك الملاحة البحرية بإيعاز ودعم مباشر من إيران"، محذرا من أن أضرار تلك التهديدات ستصل إلى جميع دول المنطقة إذا لم يتم الوقوف الحازم أمام أعمال إيران وأدواتها الإجرامية.



ودعا الفريق بن عزيز إلى تصنيف المليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية، ودعم القوات المسلحة اليمنية في معركتها مع تلك المليشيا الإرهابية، التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.



في السياق أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، على أهمية قيام المنظمات الدولية بتوضيح الأثار الاقتصادية والانسانية جراء الهجمات الارهابية التي تشنها المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية.



جاء ذلك خلال لقائه مديرة منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي هيلين لي جال، على هامش حوار المنامة وفق الوكالة الرسمية.



واستعرض بن مبارك، تداعيات استمرار المليشيات الحوثية الارهابية استهداف المنشآت والموانئ النفطية والتي ستؤدي الى تفاقم الوضع الانساني.



وأكد على أهمية دعم توجهات الحكومة في قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية ودعم الاجراءات التي ستتخذها الحكومة تنفيذاً لذلك القرار.



من جانبها، أكدت لي جال، دعم الاتحاد الأوروبي لجهود المبعوث الاممي لتعزيز الأمن والاستقرار والتزامه بتحقيق سلام شامل في اليمن.

