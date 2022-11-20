عدن.. وقفة احتجاجية تطالب القضاء بسرعة الفصل في قضية الطفلة "مها مدهش"

المنامة - ياسر ابراهيم - احتشد مئات المواطنين، الأحد، في وقفة احتجاجية تضامنية مع أسرة الطفلة للقتل والاغتصاب في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.



ومساء الخميس عثر على جثة الطفلة "مها باسم مدهش" بعد تعرضها للاغتصاب والقتل من قبل جارهم في حي الشولة بمديرية التواهي.



ورفع المحتجون خلال الوقفة أمام محكمة مديرية التواهي شعارات ولافتات تدين الاعتداءات المتكررة على الطفولة



وطالب المحتشدون السلطة القضائية بسرعة الفصل في القضية والقصاص من المتهم الذي تم ضبطه بنفس يوم العثور على الجثة مدفونة في حرم منزله.



كما طالبوا بإنزال أقصى العقوبات بحق المتهم ليكون رادعا لباقي من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم الشنيعة.



وكانت أجهزة الأمن قد قبضت مساء الخميس الفائت على رجل خمسيني يدعي حسن البنجابي بعد العثور على جثة الطفلة مها ذات 14 عاما عقب تعرضها للاغتصاب والتعذيب والتمثيل بجثتها بعد القتل ومحاولة إخفائها في حرم منزله الذي لا يبعد سوى أمتار عن منزل أسرة الطفلة.

