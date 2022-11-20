شكرا لبحثكم عن خبر تدشين العيادة المتنقلة للكشف المجاني عن سرطان الثدي بمحافظات عدن ولحج وأبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن- علي خميس

دشنت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم ، مشروع العيادة "العربة" المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في مجمع البساتين مديرية دار سعد بتمويل من جمعية الحكمة اليمانية الخيرية.

وخلال تدشين المشروع الذي حضره مستشار وزارة الإدارة المحلية المنسق العام للجنة العليا للإغاثة جمال بلفقيه، وعضو مجلس أمناء المؤسسة فتحي السقاف، أشار مدير المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان- عدن إبراهيم بامفروش، أن العيادة المتنقلة للكشف المجاني تعتبر ثاني عربة تدشنها المؤسسة وتهدف إلى تحفيز النساء على الكشف المبكر عن السرطان عبر جهاز الالتراساوند وذلك من أجل حياة صحية سليمة.. مؤكداً أن المشروع يستهدف المناطق المتباعدة والنائية في محافظات عدن، ولحج، وأبين على مدى شهرا كاملا.

حضر التدشين مدير المشاريع الصحية بجمعية الحكمة اليمانية الخيرية وسيم القباطي، ومنسقة البرامج والمشاريع الصحية بالجمعية د.كلثوم الناخبي، ومدير المشروع الصحي د. فيزان عبدالحميد، وفريق من المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بعدن .