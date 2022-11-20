إصابة 5 نساء.. مليشيا الحوثي بإب تقتحم منزل مواطن بالقوة وتهدم أسواره

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيبت خمس نساء بنيران مليشيا الحوثي الإرهابية أثناء اقتحام منزلهم بالقوة أمس السبت، في محافظة إب (وسط اليمن).



وقال سكان محليون لـ "يمن شباب نت"، إن مسلحين حوثيين من إدارة أمن حبيش داهموا منطقة "السهلة" بعزلة "السلق" بمديرية حبيش شمالي محافظة إب، وقاموا بهدم سور منزل المواطن "صادق الرفاعي" بالقوة، بحجة أنه يقطع طريقا عاماً.



وأضافوا "أن عناصر حوثية تابعة لمدير مديرية حبيش ومدير أمن المديرية، قاموا باقتحام منزل المواطن "صادق الرفاعي"، بالقوة وأصابوا خمس من النساء إصابة بعضهن خطيرة.



وأوضحوا أن المسلحين الحوثيين استخدموا الرشاشات والأسلحة الخفيفة والقنابل أثناء اقتحام المنزل الذي لم يكن يتواجد بداخله سوى الأطفال والنساء.



وأشاروا إلى أن المسلحين الحوثيين قاموا بهدم سور المنزل ونهب كل ماهو ثمين داخل المنزل، كما تضررت نوافذ وأبواب وجدر المنزل جراء الرصاص والانفجارات.



وكانت المليشيا قد استبقت الحادثة بخطف رب الأسرة قبل أربعة أيام واقتادته إلى جهة مجهولة.



يُشار إلى أن رب الأسر كان قد أثبت في عدة تقارير معمدة بتوصيات من وزارة الأشغال التابعة للحوثيين بأن سور المنزل لا يقطع الطريق ولا يؤثر عليه، غير أن نافذين في المليشيا أصروا على إزالته استجابة لنافذ في القرية.

