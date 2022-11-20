شكرا لبحثكم عن خبر دجال سنغالي يخدع مواطن يمني ويقنعه بهدم منزله في إب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

في واقعة غريبة وطريفة قام مواطن يمني من محافظة إب بحفر وسط منزله عقب تلقيه رسالة واتس اب تفيد بوجود كنز داخل منزله.

ومنذ سنوات يقوم دجالون من السنغال ودول افريقية اخرى بارسال رسائل عشوائية الى ارقام عربية يوهمون فيها ضحاياهم بانهم عرضة للسحر او يزعمون وجود كنز خاص بالضحايا.

وتتطور عملية الايقاع وصولا الى مطالبة الضحايا ارسال مبالغ مالية عبر ويستريونيون لفك السحر او الارشاد عن الكنز.

ومؤخرا وقع مواطن من محافظة إب ضحية هذا الاحتيال الزائف حيث تلقى رسالة اوهمه فيها الدجال السنغالي بوجود كنز اسفل ارضية منزله.

وعلى الفور قام المواطن الغبي بتجميع عمال وحفر المنزل ليكتشف لاحقا عدم وجود اي كنز.

وتحول هذا المواطن الى مثار سخرية بين الاهالي.