شكرا لبحثكم عن خبر رئيس جامعة عدن يستعين بالفنان حسين محب للغناء في حفل عرس اولاده.. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - احيا الفنان اليمني الكبير حسين محب مساء السبت حفلا فنيا بعدن. واقيم الحفل بقاعة الفخامة بمناسبة زفاف نجلي رئيس جامعة عدن د. الخضر لصور. وقدم محب عدد من الاغاني اليمنية التراثية والخاصة به خلال الحفل الذي استمر لساعات. وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها محب عدن ويحيى حفلا فنيا.

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