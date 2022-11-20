شكرا لبحثكم عن خبر جريمة جديدة تهز عدن القديمة.. أب يُنجب طفلا من ابنته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في جريمة جديدة هزت مدينة عدن القديمة "كريتر" بالعاصمة عدن جنوب اليمن، اليوم، ألقت شرطة كريتر القبض على رجل أنجب طفلا من ابنته القاصر في منطقة شعب العيدروس جنوب غرب مديرية صيرة.

وعلمت عدن حرة من مصادر متطابقة أن الأب "س. م" ويقطن في منطقة شعب العيدروس بمدينة كريتر، ظل يمارس الرذيلة من ابنته القاصر التي تبلغ نحو 16 عاما من عمرها، داخل منزله.

وأضافت أن والدة الطفلة متوفية منذ سنوات، حيث حملت البنت من والدها الذي حبسها في المنزل طيلة فترة الحمل "تسعة أشهر" حتى لا يتم اكتشاف فضيحته.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن البنت أنجبت الطفل قبل يومين، وتم اكتشاف الجريمة، الجمعة من قبل أبناء الحي، الذين أبلغوا قسم شرطة كريتر، لافتة أن الأب حاول الفرار لكنه وقع في قبضة الشرطة، ويتواجد فيها حاليا للتحقيق معه.

وأختتمت المصادر أن لدى الأب 2 أولاد شباب أيضا، حيث مازالت أعمال التحري والمتابعة جارية لجمع كافة الاستدلالات بشأن هذه الجريمة، وعرض كافة الأبناء "البنت والأولاد الإثنين" على الطبيب الشرعي لمعاينتهم والكشف عليهم.

يذكر أن جريمة أخرى هزت مديرية التواهي في عدن، الخميس، حيث قام رجل خمسيني بخطف فتاة شابة تسكن مع والديها بجوار منزل الجاني في منطقة الشولة، وقام باغتصابها وقتلها وتقطيعها أوصالا، فيما كشف مقربون من الضحية أن النيابة بإنتظار وصول الطبيب الشرعي المتواجد حاليا في سيئون، للكشف على جثة المجني عليها، والبدء بإجراءات محاكمة الجاني، وسط مطالبات بتشديد العقوبات عليه وإعدامه في ساحة عامة.

صحيفة عدن حرة