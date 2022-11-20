شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ثالث ضربة لمليشيات الحوثي خلال شهر.. ضبط سفينة تهريب قبالة المخا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت قوات خفر السواحل في اليمن، السبت، ضبط سفينة تهريب تابعة لمليشيات الحوثي كانت في طريقها من الصومال إلى ميناء الحديدة على البحر الأحمر.

وقالت وزارة الداخلية اليمنية، في بيان، إن قوات خفر السواحل قطاع البحر الأحمر ضبطت سفينة "مركب كبير" بالقرب من ميناء المخا كانت في طريقها لمليشيات الحوثي الإرهابية.

وأوضح البيان أن السفينة حسب تصريحها كانت قادمة من الصومال إلى ميناء المخا وعلى متنها 9 بحارة حوثيين يعملون في مجال التهريب التابع لمليشيات الحوثي.

لكن وعقب التحقيق من طاقم السفينة تبين أن طريقها كانت متوجهة من الصومال إلى ميناء الحديدة وأن الترخيص كان لغرض التمويه، وفقا للبيان.

وهذه ثالث ضربة تتلقاها مليشيات الحوثي خلال الشهر الجاري بشأن ضبط سفنها، حيث سبق وضبطت البحرية اليمنية والأمريكية يومي 8 و10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شحنة مخدرات ضخمة على متن سفينة إيرانية قبالة سواحل سقطرى، وأخرى شحنة متفجرات في بحر العرب.

وخلال عامي 2021 و2022 توجت الجهود الأمريكية-اليمنية بضبط أكثر من 36 مهربا حوثيا عبر 10 عمليات ضبط لمراكب شراعية وسفن إيرانية ضبطها الأسطول الأمريكي الخامس أو خفر السواحل اليمنية على نحو مباشر، وفق مصدر في خفر السواحل.