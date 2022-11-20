شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات العمالقة تُسقط مسيرة حوثية مفخخة غربي اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت قوات العمالقة في اليمن، السبت، إسقاط طائرة دون طيار تابعة لمليشيات الحوثي جنوبي محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقالت قوات العمالقة، في بيان، إن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي في قطاع سقم جبهة حيس في الساحل الغربي لليمن.

وبحسب البيان فإن الدفاعات الجوية لألوية قوات العمالقة تعاملت مع الطائرة المسيرة الحوثية التي تحمل مقذوف MK والتي كانت تحلق في سماء سقم، وتمكنت من إسقاطها بنجاح قبل وصولها إلى هدفها.

وكانت الدفاعات الجوية لألوية قوات العمالقة الجنوبية قد أسقطت العديد من الطائرات المسيرة الإيرانية التي تطلقها مليشيات الحوثي الإرهابية منذ انتهاء الهدنة الأممية بعد رفض المليشيات تمديدها.

وكثفت مليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة مؤخرا، إلا أن الجيش اليمني والقوات المشتركة والجنوبية كانت حاضرة في الموعد، فأسقطت عددا من "الدرونز" المفخخ والتجسسي على امتداد مسرح العمليات في مأرب، الحديدة، تعز، الضالع، حجة.