عدن.. نقابة الأطباء بمستشفى الصداقة تعلن خطوات تصعيدية على خلفية مطالبات مالية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت نقابة الاطباء بمستشفى الصداقة التعليمي ثاني أكبر المشافي الحكومية بالعاصمة المؤقتة عدن بدء خطوات تصعيدية ستصل للإضراب خلال الأيام القادمة على خلفية مطالبات مالية.

ووفق بيان للنقابة حصل عليه "يمن شباب نت" فإنه ومن يوم غدٍ الأحد سيتم رفع الشارات الحمراء لثلاثة أيام، وبعدها سيتم الإضراب لمدة ساعة ليومين وصولا إلى الإضراب المفتوح حتى اشعار آخر.

وأشار البيان إلى أن البدء بالخطوات التصعيدية جاء عقب الوصول لطريق مسدود مع إدارة المستشفى دون أن يتدخل مكتب الصحة بالمحافظة أو وزارة الصحة العامة والسكان.

واتهمت النقابة إدارة المستشفى بالترصد للاطباء المشاركين في الاحتجاجات المطالبة بالحقوق المالية بدلا من إعطائهم حقوقهم.