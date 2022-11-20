مصادر لـ"يمن شباب نت": تصاعد حدة الخلاف بين طارق صالح والزبيدي بشأن ميناء رأس العارة

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر مطلعة، إن الخلاف بين عضوي مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح وعيدروس الزبيدي بات على أشده عقب إصرار الأخير على توقيف الأعمال الإنشائية لميناء رأس العارة البحري.

وأضافت المصادر لـ"يمن شباب نت"، إن المتنفذ عصام الصبيحي المقرب من طارق صالح كثف خلال الفترة الأخيرة من الأعمال الإنشائية في محاولة منه لتجهيز الميناء في أسرع وقت رغم الخلاف مع المجلس الانتقالي الذي رفض إنشاء الميناء كونه سيكون في إطار نفوذ عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح.

وفي ذلك السياق وجهت اليوم السبت قيادة الحزام الأمني إحدى أذرع مليشيا المجلس الانتقالي فرعها بمديرية المضاربة في محافظة لحج بتوقيف اي أعمال أو وصول معدات إلى ميناء رأس العارة البحري.

يشار إلى أن وزير النقل المحسوب على المجلس الانتقالي هو الآخر رفض تمرير قرار إنشاء الميناء البحري ما يجعل من المنفذ البحري مسلوب الصفة القانونية.