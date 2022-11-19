كانت في طريقها إلى الحوثي.. الداخلية اليمنية تعلن ضبط سفينة تهريب على متنها 9 بحارة قبالة ميناء المخا

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، مساء السبت، ضبط سفينة تهريب على متنها 9 بحارة قبالة ميناء المخا بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد.



وقال موقع وزارة الداخلية، إن، قوات خفر السواحل من ضبط سفينة "صنبوق كبير" بالقرب من ميناء المخا كانت في طريقها لمليشيا الحوثي الارهابية.



وأفاد عن مصدر في مصلحة خفر السواحل، بأن "السفينة بحسب التصريح قادمة من الصومال إلى ميناء المخا وعلى متنها 9 بحارة يمنيين يشتبه بعملهم في مجال التهريب لمليشيا الحوثي".



وأضاف، أن طاقم السفينة اعترف خلال التحقيق أن السفينة كانت متوجهه إلى ميناء الحديدة (الخاضع للمليشيا) وأن كتابة الترخيص كان لغرض التمويه.



وفي وقت السابق اليوم شدد رئيس الوزراء معين عبدالملك على ضرورة مضاعفة جهود مكافحة التهريب، وتفعيل الدور التكاملي بين أجهزة الأمن في المحافظات مع القوات المسلحة، في هذا الجانب.



كما وجه عبدالملك، خلال لقائه بقيادة وزارة الداخلية، بتعزيز التنسيق الأمني بين المحافظات وتبادل المعلومات لضبط المجرمين والعناصر الإرهابية وإفشال أي مخططات تهدف الى زعزعة الأمن والاستقرار.

