أبين.. مسلحو مليشيا الانتقالي يواصلون فرض الجبايات على شاحنات النقل الثقيل

المنامة - ياسر ابراهيم - شكا سائقو شاحنات النقل الثقيل، من تعرضهم لقطاعات مسلحة وفرض جبايات مالية كبيرة من قبل مجندي مليشيا المجلس الانتقالي بالضواحي الشرقية لمدينة زنجبار مركز محافظة أبين (جنوبي اليمن).



وقالوا في إفادات لـ "يمن شباب نت"، إن مسلحين من مليشيا المجلس الانتقالي قاموا بقطع الطريق في الخط الدائري قرب استاد الوحدة الرياضي بحجة عدم صرف رواتبهم.



وأضافوا أن الجنود أجبروهم على وقف الشاحنات ودفع مبالغ كبيرة مقابل المرور أو البقاء إلى أجل غير مسمى على جانب الطريق.



ودأبت مليشيا الانتقالي على قطع الطرق العامة وفرض الاتاوات المالية على سائقي الشاحنات والمسافرين لمواجهة الضائقة المالية جراء قطع التحالف مرتباتهم منذ عدة أشهر.

