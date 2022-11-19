شكرا لبحثكم عن خبر مجموعة مطوري جوجل عدن تقيم معرض المطورين الأول في العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أقامت مجموعة مطوري جوجل عدن معرض المطورين 2022 بنسخته الأولى، اليوم السبت 19/11/2022م، بخور مكسر، والذي ضم عشرين مبرمج ومبرمجة في مختلف المجالات التقنية في برمجة تطبيقات سطح المكتب وتطبيقات الجوال ومواقع الويب والذكاء الاصطناعي.

وكانت مجموعة مطوري جوجل عدن فتحت باب التقديم للمطورين منذ شهر أكتوبر الماضي لحجز مساحة لعرض جديد أعمالهم في عالم التقنية وقد تم اختيار عشرين مطور من قبل منظمي مجموعة مطوري جوجل عدن.

وبدأ الحفل بتقديم م. "علاء بلعلاء" وألقى كلمة افتتاحية للشباب والتقنيين عموماً، وثم كلمة مجموعة مطوري جوجل عدن ألقتها م. "نيرة هاشم"، شرحت فيها فكرة مجموعة مطوري جوجل وأهداف المجموعة والمعرض وكذلك تحدثت عن مبادرات أخرى تخص جوجل للطلاب وفئة النساء في المجال التقني، بعد ذلك ألقى م. "محمد عبدالسلام" كلمات تحفيزية ورسائل موجهه للمطورين سواء من لازالوا يدرسون او الخريجين بالإضافة لرسالة للشركات، لاقت استحسان الجمهور التقني الحاضر في المعرض.

كما عرض المطورون أعمالهم كلاً على طاولته ليشرح جديد أعماله والتقنيات المستخدمة، وتم عرض مسابقة تقنية ألقى الأسئلة م. "ياسر بامطرف" لتضيف جو من الحماس والتفاعل بين الجمهور الحاضر.

واختتم المعرض بتوزيع شهادات المشاركة لكافة المطورين المشاركين بالمعرض، وكلمة م. "علي حافظ" أكد فيها على استمرار مجموعة مطوري جوجل عدن في فعاليتها التقنية لرفع الوعي التقني في عدن ورفع اسم مدينة عدن عالياً في المجال التقني وإبراز إمكانيات شبابها ومهندسيها وإتاحة الفرصة لهم في هكذا معارض وفعاليات.