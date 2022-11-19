شكرا لبحثكم عن خبر الشرطة تلقي القبض على مواطن يذبح مواطن بسكين في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في واقعة صادمة انهى مواطن حياة مواطن اخر ذبحا بسكين حيث القي القبض عليه بالبريقة . وقال مصدر امني لصحيفة "عدن الغد" ان مواطنا ذبح اخر عقب خلاف قبل ان يسقط بيد الشرطة والقت الشرطة القبض على الجاني عقب تلقيها بلاغ بذلك. وقال مسئولون في الشرطة لعدن الغد انهم باشروا التحقيق في الواقعة .

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