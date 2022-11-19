شكرا لبحثكم عن خبر مصفاة النفط بعدن تم تدميرها بقرار سياسي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن المهندس أحمد مسعد لقناة عدن المستقلة إن قرار سياسي وراء تعطيل عمل مصافي عدن . وأضاف المهندس أحمد مسعد بأن مشروع تحديث مصفاة عدن متوقف منذ حرب 94م ضمن مشروع تدمير مقدرات الجنوب الاقتصادية .

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