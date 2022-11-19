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رئيس الأركان اليمني يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التعاون العسكري

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المنامة - ياسر ابراهيم - بحث رئيس هيئة الأركان العامة اليمني الفريق الركن صغير بن عزيز، السبت، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل إريك كوريلا، التعاون العسكري، وتنفيذ الاتفاقات السابقة بين الجانبين.
 
جاء ذلك خلال لقاء جرى على هامش مؤتمر حوار المنامة، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
واطلع بن عزيز، الجنرال الأمريكي، على مجمل التطورات الميدانية، وخروقات مليشيا الحوثي الإرهابية للهدنة المنتهية، والخسائر البشرية التي تعرض لها الجيش خلال فترة الهدنة.
 
وقال رئيس الأركان، إن "المليشيا الحوثية تجد في القتال والإرهاب خدمة للمشروع الإيراني التخريبي في المنطقة".
 
من جانبه أكد الجنرال كوريلا استمرار دعم بلاده للحكومة اليمنية وكل الخطوات التي تحقق الأمن والاستقرار لليمن، معبرا عن إدانته لتعنت مليشيا الحوثي المستمر لكل الخطوات الرامية للسلام.
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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