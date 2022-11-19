شكرا لبحثكم عن خبر الماجستير بامتياز للباحث عبدالرقيب العمري من جامعة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن | خاص

منحت كلية العلوم الاجتماعية والانسانية، اليوم، قسم إدارة الإعمال، رسالة الماجستير بامتياز للباحث عبدالرقيب العمري، مدير عام مطار عدن الدولي، عن رسالته الموسومة بـ " ممارسات القيادة الاستراتيجية واثرها في ممارسة الازمات التنظيمية" (دراسة حالة مطار عدن الدولي).

وجرت المناقشة العلنية للرسالة بقاعة كلية العلوم الاجتماعية والانسانية بمدينة الشعب، بحضور عدد كبير من قيادات وزارة النقل والهيئة العامة للطيران وقيادة مطار عدن الدولي، وعدد من الكوادر الوطنية والقيادات المدنية والعسكرية، وأسرة الباحث وزملائه ورفاقه وعدد من الشخصيات الوطنية والاجتماعية وعدد من اعضاء هيئة التدريس بجامعة عدن.

وقدم الباحث شرحا مفصلا عن رسالته التي حظيت بتقدير واحترام لجنة المناقشة لكونها دراسة حديثة وتطرقت الى موضوع في غاية الاهمية موضوع ممارسة الازمات التنظيمية، لكون الازمات باقية في كل زمان ومكان ولن تنتهي ولكنها بحاجة الى بحوث علمية ودراسات حديثة لدراستها وايجاد الحلول المناسبة لكل ازمة.

واشادت لجنة المناقشة المكونة من:

أ. مشارك. د. محمد همام بن همام، عضوا ومناقشا داخليا جامعة عدن.

وأ. مشارك د. صالح عمرو الجريري، رئيسًا ومشرفًا علميًا جامعة عدن.

أ. مشارك د. هاني سالمين بلعفير عضوا ومناقشا خارجيا جامعة حضرموت. بجهود الباحث ورسالته متمنيتا ان يتم ترجمة كل ماجاء فيها من توصيات على الواقع العملي لتطوير وتحسين العمل وممارسة القيادة الاستراتيجة وآلية حل الازمات باساليب علمية حديثة.