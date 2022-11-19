نميمة الفن: نسرين طافش بفيزون فصّل خلفيتها وصديقها يتلمس صدرها المكشوف ..اتفرج

بيروت - ثريا شاهين - - السبت 19 نوفمبر 2022 10:10 صباحاً - أثارت الممثلة ​نسرين طافش​ الجدل بمقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على موقع انستغرام، ظهرت به وهي ترقص "سامبا"، مع مدربها الخاص، وارتدت في الفيديو بروتيل أسود مكشوف الصدر، وفيزون ضيق جدا باللون الأبيض والأسود، والذي برز مؤخرتها بشكل لافت، وسدلت شعرها وارتدت كعب عال.

وعلقت نسرين طافش على الفيديو: "هذه هي الحياة، وقت السامبا هو أسعد أوقات حياتي"، ووجهت الشكر لمدربها الخاص الذي ساعدها بالوصول الى الاحتراف بتأدية رقصة السامبا.

وانهال المتابعون بالتعليقات على الفيديو، وأشادوا بجمال رقصها وأدائها المحترف، ووصفوها بالمتميزة والمبدعة، بينما انتقد البعض وضعية نسرين طافش المثيرة، وملابسها الضيقة وصدرها المكشوف،

وكيفية وضع المدرب يده على صدرها أثناء الرقص، وعلق البعض: "نسرين طافش الهبت المدرب بجمال جسدها أكثر من رقصها"، وتم تداول مقطع الفيديو بشكل مكثف من قبل المتابعين.

وتألقت نسرين طافش بأكثر من اطلالة لفتت بها الأنظار عبر حسابها في انستغرام، ظهرت بها بكامل جمالها واناقتها، نالت بها اعجاب الجمهور الذي تغزل بجمالها.