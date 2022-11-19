بعد 15 يومًا.. آثار يمنية تعرض للبيع مجدداً بمزاد عالمي بمدينة "نيويورك" الأمريكية

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف الباحث اليمني المهتم بعلم الآثار، عبدالله محسن، عن آثار يمنية منقوشة بخط المسند اليمني، ستباع بعد 15 يومًا في مزاد عالمي في نيويورك الأمريكية.

ونشر محسن - في صفحته على "فيس بوك"- صورة القطعة المعروضة للبيع وشرح تفاصليها بالقول "مستطيل الشكل من الحجر الجيري الناعم من آثار اليمن، مزين برأس رجل بارز، مع أنف طويل نحيف وعينين مجوفتين على شكل لوز، تحت حواجب عميقة، وأذنين دائريتين صغيرتين، مع نقش مكتوب بالمسند اليمني، مع آثار طلاء أحمر على السطح".

وقال: "هذه ستباع في مزاد الآثار الجميلة للعصر قبل الكولومبي والفن الإسلامي الذي يقيمه معرض تراث بالميرا " تدمر" في نيويورك في 4 ديسمبر 2022".



وبين الفينة والأخرى تعرض مواقع متخصصة بالمزادات العالمية بيع مجموعة كبيرة من قطع آثار يمنية نادرة وقيمة منهوبة.



وتعرضت الآثار والمخطوطات اليمنية لعملية تجريف ونهب وتخريب وتهريب إلى خارج البلاد خصوصا الأعوام الأخيرة، وبيعها في بلدان مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودولة الاحتلال الإسرائيلي.