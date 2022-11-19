شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن لـ "غروندبرغ": مدونة مليشيات الحوثي تعرقل جهود السلام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير الخارجية اليمنية أحمد بن مبارك، الجمعة، إن إصدار مليشيات الحوثي ما يسمى مدونة السلوك الوظيفي تعرقل السلام في البلاد.

وأوضح بن مبارك، خلال لقاء المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ على هامش مشاركته في الدورة الـ18 لمؤتمر الأمن الإقليمي "حوار المنامة"، أن المدونة الحوثية تستهدف إلى تحويل الجهاز الإداري لجهاز مليشياوي، مما يعد عرقلة إضافية لجهود تحقيق السلام.

وبحث اللقاء التصعيد الحوثي الإرهابي ضد المنشآت النفطية في محافظتي شبوة وحضرموت، وتداعيات ذلك على الوضع الاقتصادي وتأثيرها السلبي على الوضع الإنساني.

وذكر الوزير اليمني أن استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية قطاع النفط عمل عسكري يستهدف كل اليمنيين، وتسعى من خلاله المليشيات إلى عرقلة جهود الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية.

وأشار إلى عدم جدية مليشيات الحوثي في التعامل مع جهود تحقيق السلام، وارتهانها للأجندة الإيرانية التوسعية في المنطقة.

من جهته، استعرض المبعوث الأممي الجهود التي يقوم بها في سبيل إنجاح مفاوضات تجديد الهدنة، وتعهد بمواصلة تلك الجهود والعمل على استئناف عملية السلام تحقيقا لتطلعات الشعب اليمني.

والمدونة الحوثية هي فرمان يتألف من 36 صفحة و6 فصول وتستند إلى خطابات زعيم مليشيات الحوثي، وتستهدف تكبيل الموظفين من المطالبة برواتبهم، وإضفاء مهام عسكرية وطائفية على الوظيفة العامة.

ونص الفرمان الحوثي غير المسبوق على إجبار الموظفين للانخراط بالدورات الطائفية (التربوية-الثقافية) والانخراط بالقوة في التعبئة العامة على غرر قوات الباسيج الإيراني، إلى جانب قطع أي علاقات وصفها بـ "المشبوهة"، إشارة للارتباط بالحكومة الشرعية.