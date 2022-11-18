عدن.. وقفة احتجاجية تندد بهجوم الحزام الأمني على قسم شرطة الشعب وترويع طالبات المدرسة

المنامة - ياسر ابراهيم - احتشد سكان مدينة الشعب بمديرية البريقة في العاصمة المؤقتة عدن في وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة للتنديد بالهجوم الذي تعرض له قسم الشرطة وترويع طالبات مجمع ثانوية الشعب وتعريض حياة المواطنين للخطر.



واستنكر المحتجون قيام قوة عسكرية من الحزام الأمني ظهر أمس الخميس بمحاصرة قسم شرطة الشعب وإطلاق الأعيرة النارية على بوابة وجدران قسم الشرطة واتجاه مدرسة مجمع الشعب التعليمي للبنات وكذلك باتجاه السوق والمارة.



وأشار بيان الوقفة إلى أن تلك القوات حاولت اقتحام القسم لإخراج مساجين بالقوة، مؤكدين أن ما حدث عرض سكان المنطقة والمتسوقين والباعة قرب قسم الشرطة للخطر.



كما عبروا عن بالغ استيائهم لما حدث واكدوا دعمهم لقسم الشرطة، مطالبين قيادة محافظة عدن القيام بواجبها وضبط المعتدين على قسم الشرطة وانزال العقوبات الصارمة بحقهم.



وطالب المحتجون ايضا محافظ عدن أحمد لملس بتوجيه الحزام الأمني لحماية المواطن والمجتمع وليس حماية البلاطجة والمطلوبين أمنيا.



وكانت مليشيا الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم إماراتيا هاجمت أمس الخميس قسم شرطة الشعب لإخراج مساجين تم ضبطهم خلال نهبهم كميات من الوقود بعد ثقبهم لأنبوب الوقود الواصل بين شركة مصافي عدن ومحطة الكهرباء.

