بمساعدة قيادات أمنية.. - متنفذون حوثيون من أسرة "المتوكل" يحاولون السطو بالقوة على أرضية مواطنين في إب

المنامة - ياسر ابراهيم - شكا مواطنون محليون بمحافظة إب (وسط اليمن)، من قيام متنفذين حوثيين من أسرة "المتوكل" وبمساعدة قيادات أمنية تابعة للمليشيا الحوثية بالبسط على أراضيهم بالقوة.



وقال أبناء المواطن "عبدالله سالم"، إن المدعو "مصطفى أحمد محمد المتوكل" قدم من صنعاء رفقة طقمين عسكريين وبسط على أراضيهم بالقوة في منطقة السحول في الثاني والعشرين من الشهر الماضي.



وأضافوا أن المتوكل استعان بناهبي أراضي من إب يُدعيان "خالد محمد عبده مضمون ـ أبو هاشم"، و"فيصل الرفاعي".



وأشار "وليد ويحيى ومحمد أبناء عبدالله سالم"، في شكوى أطلع ـ يمن شباب نت ـ على مضمونها، أن "المتوكل" يدّعي أن الأرض تابعة لأجداده في الوقت الذي لديهم الوثائق التي تؤكد ملكيتهم للأرض منذ أكثر من 52 عاماً.



ولفت أصحاب الأرض، أنهم تصدوا لمحاولة عملية البسط الأولى في الشهر الفائت، وتقدموا بشكوى إلى الجهات الأمنية والقضائية في المحافظة، لكنهم فوجئوا بسجنهم قبل أن يطلقوا سراحهم؛ ويتم ضبط المتهمين الذين تم إطلاق سراحهم أيضاً في ذات اليوم بضمانة من أركان حرب الأمن المركزي بالمحافظة "عبدالسلام السلامي".



وأوضح أبناء "عبدالله سالم"، أن المعتدي "المتوكل" عاود في الثاني من الشهر الجاري، الاعتداء على أرضيتهم واستحداث بناء وغرفة حراسة وقام بجرف الأشجار وطرد مستأجري الأرض منها وتهديدهم بتفجير منزلهم.



واتهم المواطنون في شكواهم، مدير أمن المحافظة القيادي الحوثي "هادي الكحلاني" ومدير مكتبه "أبو جهاد" وأركان حرب الأمن المركزي "السلامي" بالتعاون مع المعتدين ومحاولة تحويل مسار القضية المنظورة لدى النيابة وإجبارهم على التحكيم في مقدمة لتقسيم الأرض.



وأضافوا أن المدعو "أبو جهاد" وبتوجيهات من "الكحلاني" قام بمصادرة ملف القضية ويحاول إجبارهم على تحكيمهم في القضية والنزول إلى الأرض محل النزاع لتقسيمها.



وأكدوا في شكواهم أنهم متمسكون بالقضاء كجهة وحيدة في البت في القضية وإنصافهم من المعتدين والمتعاونين معهم.



وتدّعي أسرة المتوكل ملكيتها لآلاف القطع الأرضية العامة والخاصة في محافظة إب، بحجة أنها وريثة المملكة المتوكلية (الإمامية) التي أسقطها النظام الجمهوري في العام 1962م.



ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي الانقلابية باشرت أسر هاشمية ومتنفذون حوثيون قادمون من محافظات شمال الشمال بالسطو على أملاك الأوقاف وأملاك مئات المواطنين بالقوة في عدد من مديريات المحافظة وسط تواطؤ من قيادات السلطة المحلية التابعة للمليشيا.

