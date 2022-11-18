شكرا لبحثكم عن خبر شرطة كريتر تؤكد العثور على الطفلة رهف السبراتي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن / علي خميس:

أكدت شرطة كريتر بالعاصمة عدن، أن شرطة كريتر وبتنسيق مع اللجان المجتمعية بمديرية صيرة، عثرت على الطفلة رهف جلال أحمد محمد السبراتي، والتي فقدت يوم الأربعاء الماضي أمام سوبر ماركت باحكوم وصيدليتي.

وقال قائد شرطة كريتر العقيد نبيل عامر، إن الجهود والتنسيق المشترك بين الشرطة واللجان المجتمعية اثمرت عن العثور على الطفلة رهف السبراتي.

وأشاد عامر، بجهود رئيس اللجان المجتمعية بمديرية صيرة محمد يوسف، وعائلة الدكتور عوض داؤود عبدالله باوزير، ومالك السيارة الأجرة، لرعايتهم للطفلة رهف والذين بادروا بتسليمها للشرطة والتي بدورها سلمتها إلى أهلها.

كما أشاد بدور أفراد وضباط شرطة كريتر ومنهم خالد الضمبري، ومحمد الغالبي، ورشاد الحجر، وعواد السيد، ووليد الصائع، على جهودهم بالعثور على الطفلة.