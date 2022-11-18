حضرموت.. استئناف فعاليات مهرجان المحبة والنُصرة الانشادي بعد توقف دام ست سنوات

المنامة - ياسر ابراهيم - اُستأنف في مدينة تريم بوادي حضرموت (شرقي اليمن)، مساء أمس الخميس، فعاليات مهرجان المحبة والنصرة الانشادي الـ 12 بعد توقف دام عدة سنوات، جراء الحرب التي تشهدها البلاد.

وقال الاستاذ أحمد الحامد المدير التنفيذي لمهرجان المحبة والنصرة الانشادي الثاني عشر لـ "يمن شباب نت"، "إنه تم إعادة المهرجان اليوم وذلك بعد توقف ست سنوات، بسبب الأوضاع الحالية وظروف الحرب في البلاد".



وذكّر الحامد بفكرة المهرجان ـ الذي ينظمه منتدى حيٌ في قلولبنا ـ وانطلاقته التي قال إنها جاءت بعد حملة على النبي صلى الله عليه وسلّم وتشويه بالرسوم الكاريكاتورية.



وأشار إلى المهرجان في موسمه الجديد سيحظى بمشاركة فنانين من مدينة تريم ومحافظات الجمهورية ومن دول مجاورة.



ومن المتوع أن ينتهي المهرجان الذي يُعرف الناس بشمائل وأخلاق سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلّم، اليوم الجمعة.

