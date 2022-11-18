"سقط في الحديدة".. الجيش يعلن فشل تجربة قامت بها مليشيا الحوثي لإطلاق صاروخ من صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العميد الركن، عبده مجلي بأن مليشيا الحوثي الإرهابية، أجرت تجربة صباح الخميس؛ لإطلاق صاروخ مضاد للسفن.

ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت"، عن الناطق باسم القوات المسلحة "أن الصاروخ أطلقته المليشيا من صنعاء، مديريه نهم وسقط غرب الحديدة بالمياه الدولية".

وحمّل العميد مجلي المليشيا تبعات هذا الإطلاق، معتبراً إياه عملية عدائية أخرى، مؤكداً أن كافة الأدلة أثبتت تورط الحرس الإيراني بعملية الإطلاق ودعمها المستمر للمليشيا الحوثية الارهابية.

وقال: "إن هذا التهديد، وغيره من التهديدات التي سبقته بقصف المليشيا الموانئ في محافظتي شبوة وحضرموت وغيرها من الاستهدافات الإرهابية، بالطائرات المتفجرة، يعدّ تقويضاً للأمن الإقليمي والدولي".

ودعا في هذا الصدد، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولية في حماية الممرات الدوليه وضمان حرية الملاحة البحرية.

وأهاب العميد مجلي بأبطال القوات المسلحة في كل مترس وخندق، مشيداً بتضحايتهم المتواصلة، في سبيل استعادة الدولة من يد تلك العصابة المارقة، التي تسعى وبكل خبثها وإرهابها، إلى كل ما يتهدد اليمنيين ويقوّض من أمنهم، ويزيد من معاناتهم الاقتصادية، وأثبتت ذلك أكثر مؤخراً من خلال رفضها تجديد الهدنة الأممية، ثم تصعيدها الإرهابي.