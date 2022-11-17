العليمي يعلن موافقة صندوق النقد على تعزيز المركزي اليمني بـ 300 مليون دولار

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الدكتور رشاد محمد العليمي، الخميس، موافقة صندوق النقد الدولي على تعزيز حساب البنك المركزي اليمني بـ 300 مليون دولار أمريكي.



جاء ذلك خلال لقائة القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الامريكية، إنغر تانغبورن للبحث في مستجدات الأوضاع المحلية، والجهود المشتركة لتخفيف معاناة الشعب اليمني جراء ممارسات المليشيات الحوثية، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وأشاد العليمي بدور المملكة المتحدة، والولايات المتحدة لتعزيز حساب البنك المركزي اليمني بمبلغ 300 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي ابتداء من الأسبوع المقبل.



وأكد أهمية هذه الخطوة في تعزيز الثقة بالعملة الوطنية، واستمرار استيراد السلع الاساسية وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين في جميع أنحاء اليمن.



وتطرق اللقاء الى تداعيات التهديدات الارهابية الحوثية على الاوضاع المعيشية، والأمن والسلم الدوليين، والإجراءات المطلوبة لاحتواء تلك التداعيات.



واشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى الاجراءات الحكومية لردع التهديد الارهابي الحوثي، بما في ذلك المصفوفة التنفيذية لقرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف المليشيات منظمة ارهابية.



وجدد طمأنة المنظمات الإنسانية ووكالات الاغاثة والقطاع الخاص من أن تنفيذ قرار التصنيف الإرهابي سيراعي كافة المخاوف المتعلقة بتدفق المساعدات والمعونات للشعب اليمني، لكنه حذر في نفس الوقت من التعامل مع المليشيات خارج اطار الاستثناءات المعتمدة.



كما أشاد بجهود الولايات المتحدة الاميركية في تنفيذ قرار حضر الاسلحة المرسلة الى المليشيات الارهابية الحوثية التي قادت إلى اعتراض العديد من سفن التهريب الإيرانية، وصولا الى الشحنة الضخمة التي اعترضها الاسطول الاميركي الخامس الاسبوع الماضي في خليج عمان لمواد متفجرة تستخدم في وقود الصواريخ.

