شكرا لبحثكم عن خبر برئاسة المحافظ الثقلي أمنية سقطرى تناقش الوضع الأمني بالمحافظة والسبل الكفيلة لتطويره والأرتقاء بنشاطه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

سقطرى 17 نوفمبر 2022م /

ناقش أجتماع اللجنة الأمنية بمحافظة أرخبيل سقطرى اليوم برئاسة المحافظ المهندس رأفت الثقلي، الوضع الأمني بالمحافظة والسبل الكفيلة لتطويره والأرتقاء به .

ووقف الأجتماع أمام عدد من المواضيع الأمنية والجهود التي تتطلب لرفع مستوى الليقضة بمختلف الوحدات والأجهزة الأمنية والعسكرية وتعزيز التنسيق المشترك بينها للحفاظ على أمن وأستقرار الأرخبيل .

وشدد المحافظ الثقلي على أهمية تكثيف الجهود الأمنية المشتركة والعمل على رفع التقارير اليومية لتتقيم الحاله الأمنية وتحقيق نجاحات متقدمة في التعامل مع القضايا الأمنية المختلفة .

حضر الأجتماع وكيل المحافظة العميد ركن صالح علي