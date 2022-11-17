برئاسة المحافظ الثقلي أمنية سقطرى تناقش الوضع الأمني بالمحافظة والسبل الكفيلة لتطويره والأرتقاء بنشاطه

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يزيد بن سلمان - شبوة -
سقطرى 17 نوفمبر 2022م /
ناقش أجتماع اللجنة الأمنية بمحافظة أرخبيل سقطرى اليوم برئاسة المحافظ المهندس رأفت الثقلي، الوضع الأمني بالمحافظة والسبل الكفيلة لتطويره والأرتقاء به .
ووقف الأجتماع أمام عدد من المواضيع الأمنية والجهود التي تتطلب لرفع مستوى الليقضة بمختلف الوحدات والأجهزة الأمنية والعسكرية وتعزيز التنسيق المشترك بينها للحفاظ على أمن وأستقرار الأرخبيل .
وشدد المحافظ الثقلي على أهمية تكثيف الجهود الأمنية المشتركة والعمل على رفع التقارير اليومية لتتقيم الحاله الأمنية وتحقيق نجاحات متقدمة في التعامل مع القضايا الأمنية المختلفة .
حضر الأجتماع وكيل المحافظة العميد ركن صالح علي
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