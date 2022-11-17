صراع الجبايات.. مليشيا الحوثي بالضالع تؤجّر شوارع "دمت" للباعة البساطين

المنامة - ياسر ابراهيم - استحدثت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مربعات اسمنتية في شوارع رئيسية بمدينة دمت التابعة لمحافظة الضالع (جنوبي اليمن)، بهدف تأجيرها للباعة البساطين.



وقالت مصادر محلية، إن عناصر مليشيا الحوثي شرعت في بناء مربعات اسمنتية في شوارع مدينة دمت، وقامت بتأجيرها إلى باعة بساطين بمبالغ متفاوتة حسب النشاط، تعود ريعها لقيادات نافذة داخل المليشيا.



وأوضحت المصادر أن ذلك يأتي ضمن التنافس المحموم بين قيادات المليشيا لجني الأموال والجبايات من أقوات المواطنين.



يأتي ذلك بعد أن استنفدت المليشيا الحوثية كل وسائل النهب والسطو على مؤسسات الدولة وممتلكاتها، والأملاك العامة والخاصة، في ظل استمرار حملات الجبايات والاتاوات التي تفرضها على الباعة والتجار في المناسبات التي لا تتوقف طوال العام.

