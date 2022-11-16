الخامس دعم وإسناد يقمع قوات الحوثي شمال لحج

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يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت جبهة كرش حمالة شمالي لحج, اليوم اشتباكات عنيفة بين مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا من جهة والقوات المسلحة الجنوبية ممثلة باللواء الخامس دعم وإسناد من جهة أخرى. وقال مصدر عسكري لموقع “درع الجنوب” إن اشتباكات عنيفة دارت رحاها بعد قيام مليشيا الحوثي بمهاجمة مواقع عسكرية تابعة لوحدات من اللواء الخامس دعم واسناد، حيث تمكن الاخير من التصدي لتلك الهجمات”. وأكد المصدر اصابة امرأة بجروح خطيرة في قصف شنته مليشيا الحوثي المتمركزة في جبل تنسم، المطل على منطقة قداش كما قصفت المنازل المأهولة بالسكان في منطقة حوامر بمختلف أنواع الأسلحة. ووفقا للمصدر، فإن مدفعية المليشيات الحوثية كثفت ضرباتها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، صوب المناطق الآهلة بالسكان بالتزامن مع الخسائر التي تكبدتها فلولها على يد قوات اللواء الخامس دعم وأسناد في منطقتي حوامر وقداش بكرش. وتواصل مليشيا الحوثي الارهابية شن هجماتها في عدد من الجبهات الواقعة شمالي محافظة لحج يعقب ذلك قصف عشوائي على المناطق الآهلة بالسكان والتي تسببت بمقتل عدد من المدنيين.

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