بن مبارك: الحكومة ماضية في تنفيذ قرار تصنيف مليشيات الحوثي "منظمة إرهابية"

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور اليمني أحمد عوض بن مبارك، الأربعاء، أن حكومة بلاده ماضية في تنفيذ قرار تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية.



جاء ذلك خلال لقائه سفير جمهورية فرنسا لدى اليمن جان ماري صافا، حيث ناقش التطورات في اليمن في ظل تصعيد مليشيا الحوثي واحباطها لجهود السلام، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وقال بن مبارك، إن "الحكومة اليمنية ماضية في تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بشأن تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية".



وأضاف، أن "ما تقوم به المليشيا الحوثية من عدوان وتعنت في رفض دعوات السلام ستكون له كلفة باهظة عليها".



وجدد الدعوة إلى انتهاج مقاربة أممية ودولية واقعية في التعامل مع مليشيا الحوثي بعد أن اتضح للمجتمع الدولي طبيعتها العدوانية وتهديدها للأمن والسلم في اليمن والمنطقة.



وأشار بن مبارك، إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يؤمن بالسلام وبأهمية تحقيقه، إلا أن عدم وجود شريك حقيقي في عملية السلام اجهض كافة الجهود التي بذلت لمساعدة اليمن على الخروج من أزمته.



من جانبه أشار السفير الفرنسي، إلى وقوف بلاده مع الشرعية في اليمن وبذل كل جهد ممكن للمساهمة في حل الازمة واحلال السلام، مؤكداً دعم بلاده لوحدة وأمن واستقرار اليمن.

