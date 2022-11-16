عبد الملك المخلافي يكشف لـ"يمن شباب" رفضه منصب رئيس الحكومة وكواليس نقل بيانات الجوازات من صنعاء

كشف السياسي اليمني ومستشار رئيس الجمهورية السابق عبد الملك المخلافي عن رفضه عرضا من الرئيس عبدربه منصور هادي بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، وتفاصيل نقل بيانات مصلحة الجوازات من صنعاء إلى القنصلية اليمنية في السعودية.



وقال المخلافي في لقاء تلفزيوني مع قناة "يمن شباب" - يبث لاحقاً مساء اليوم الأربعاء - "أنه أشترط عددا من الشروط لقبوله عرض الرئيس هادي آنذاك، من بينها حقه في اختيار اعضاء الحكومة وتقديم برنامجها إلى مجلس النواب، وأن يتم أداء اليمين الدستورية داخل الأراضي اليمنية".



وكشف المخلافي العديد من الخفايا اثناء توليه حقيبة وزارة الخارجية، بينها كيف تم نقل قاعدة البيانات الخاصة بمصلحة الجوازات بسرية تامة من صنعاء إلى القنصلية اليمنية في المملكة العربية السعودية، وهي الخطوة التي شكلت ضربة قوية لميليشيات الحوثي في حينها.



وفي اللقاء تحدث القيادي السياسي والأمين العام السابق لحزب التجمع الوحدوي الناصري عن الحملة التي تعرض لها أثناء توليه قيادة وزارة الخارجية، والتي اتهم الحوثيين في المقام الأول بتبنيها ضده على خلفية نقل قاعدة بيانات الجوازات من الانقلابيين إلى سيطرة الحكومة الشرعية.



كما كشف المخلافي عن وجود تدخلات من جهات عدة في أعمال وزارته، بينها الرئاسة والحكومة والتحالف، خصوصا في التعيينات الدبلوماسية، نافيا في الوقت ذاته أن تكون لوزارته علاقة بالتعيينات في الملحقيات العسكرية والطبية في السفارات، والتي اثارت الكثير من الجدل واللغط وشبهات الفساد..



وتبث قناة يمن شباب اللقاء كاملا الذي أجراه الزميل "شفيع العبد"، ضمن برنامج الرواية الأولى، الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء.



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