شكرا لبحثكم عن خبر رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأول للصحفيين والإعلاميين الجنوبيين يلتقي عددا من رؤساء الصحف والمواقع الاليكترونية بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - التقى د. عبدالله عوض الحو رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاول للصحفيين والاعلاميين الجنوبيين صباح اليوم الاربعاء عددا من رؤساء الصحف والمواقع الاليكترونية في العاصمة عدن.

وفي اللقاء الذي سادته روح اخوية وشفافة أكد رئيس اللجنة التحضيرية أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسة اللقاءات التي أجريت مع عدد من المؤسسات الإعلامية الجنوبية والصحفيين والإعلاميين الجنوبيين المستقلين، على طريق التحضير للقاء التشاوري لإعلاميي وصحفيي العاصمة عدن والمؤتمر العام، انطلاقا من حرص اللجنة التحضيرية للجلوس والتشاور مع كافة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين حول مجمل القضايا والموضوعات التي سيقف حولها المؤتمر وما سيتمخض عنه من نتائج تخدم العمل الصحفي والاعلامي والنقابي المهني.

واشار د.الحو إلى أن كافة الجهود تنصب اليوم نحو إنجاح التحضيرات لانعقاد المؤتمر الأول للصحفيين والإعلاميين الجنوبيين ومشاركة الجميع في هذا العرس الجنوبي الكبير من دون اقصاء أو تهميش أو إلغاء لأحد ، مشيدا بالنجاحات التي تحققت في اللقاءات التشاورية في مختلف محافظات الجنوب التي مثلث نموذجا للتلاحم والتعاضد لكافة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين.

من جانبهم أشاد المشاركون بما دار من حوار ونقاش بناء في هذا اللقاء ، وعبروا عن تأييدهم ومباركتهم لكافة الخطوات التي قامت بها اللجنة التحضيرية للوصول إلى الهدف المنشود المتمثل في انعقاد المؤتمر الاول وما سوف يتمخض عنه من تشكيل كيان نقابي مهني يسهم في تعزيز الحريات الصحفية والدفاع عن حقوق الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين ، وضمان رعايتهم الصحية والاجتماعية ، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المهنية من خلال إتاحة الفرص للجميع في مجال التدريب والتأهيل وبناء القدرات المهنية والعلمية لهم ليضطلعوا بدورهم في خدمة قضية شعب الجنوب .

وكان اللقاء قد ناقش جملة من الموضوعات المتعلقة بسير التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر الاول.

حضر اللقاء الاستاذ عيدروس باحشوان نائب رئيس اللجنة التحضيرية وعدد من أعضاء اللجنة ورؤساء اللجان الفرعية.