شاهد: شمس الكويتية تكشف منطقة حساسة من جسدها بدون خجل من اجل فيلمها مع خالد يوسف

بيروت - ثريا شاهين - نشرت الفنانة شمس الكويتية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة جديدة لها من داخل الطائرة الخاصة بها، وأعلنت عن تعاونها مع المخرج خالد يوسف في رمضان المقبل.

ونشرت شمس تغريدة تقول فيها ” مسافرة سفرة عمل مهمة جداً، أضخم مشروع درامي عربي قريباً مع المخرج الكبير الأستاذ خالد يوسف”، واختتمت شمس منشورها بـطلب الدعاء من الجمهور، قائلة” ادعولنا”.

وتناقل التغريدة العديد من المواقع الإخبارية، حيث تعتبر هذه العودة بعد فترة انقطاع طويلة عن الأعمال الدرامية لكل من شمس الكويتية، والمخرج خالد يوسف، والذي أعلن قبل أسابيع بدء تصوير مسلسل سر السلطان والذي من الممر أن يدخل السباق الرمضاني 2023.

مسلسل سر السلطان الذي يشارك خالد يوسف في إخراجه من بطولة أحمد فهمي وأحمد السعدني، ونجلاء بدر، وحنان مطاوع، وحسين فهمي، إضافة إلى العديد من نجوم الوسط الفني، وقد شهد هذا المسلسل اعتذارات من قبل عدد من النجمات أبرزهم درة وعائشة بن أحمد.







