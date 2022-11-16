بدون حياء او خجل نجمة مسلسل باب الحارة الفنانة دانا جبر تجتاح الترند بصور عارية ..شاهد الان

ياسمين التهامي - عدن - الأربعاء 16 نوفمبر 2022 01:45 مساءً - بعدما انتشرت بعض الاحاديث و التحذيرات حول اختراق الهواتف المحمولة من قبل مجموعة من المجهولين الذين ما زالوا خارج الاسوار و عجز الجميع عن كشف هوية هذة المجموعة التي قامت بأختراق الاف من الهواتف و الاجهزة المحمولة و اخذ الكثير من الصور التي تسبب ازعاج و انتهاك خصوصية الغير و وقع في هذا الفخ الكثير من الضحايا.

و لكن بعدما تطور الامر و اصبح متاح اكثر و مع تعدد الضحايا ، تظهر ضحية جديدة مما جعل الجميع يقع في دائرة قلق شديد و هي الفنانة السورية الشهيرة دانا جبر و بعدما تم تسريب صور شبة عارية و مقطع ساخن من هاتفها و تم انتشار هذة الصور علي مدي كبير و واسع و لكن لم تتأخر كثيرا الفنانة لترد ردا صريحا و توضح و تبرر.

و لكن في اول ظهور للفنانة دانا جبر قامت بالرد قائلة " انها تتعرض لعملية ابتزاز لتشوية سمعتها و خطف الانظار منها ولكنها لم تسكت و اضافت ان هذة الحملة تقتحم خصوصيتها و الغرض واضح و صريح و هو تشوية و كل هذة الصور التي انتشرت بعضها صور قديمة و بعضها تم اللعب بها عن طريق البرامج الاحترافية في الفوتوشوب و القص و اللصق و التركيب.