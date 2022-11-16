صنعاء.. عشرات المخابز تغلق أبوابها احتجاجا على تعسفات الحوثيين

المنامة - ياسر ابراهيم - أغلقت عشرات المخابز في العاصمة اليمنية صنعاء، أبوابها؛ احتجاجا على الإجراءات التعسفية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإنقلابية بحقهم.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إن عشرات المخابز أغلقت أبوابها خلال اليومين الماضيين احتجاجاً على قرار ما يسمى بـ"وزارة الصناعة والتجارة" في حكومة الحوثيين (الغير معترف بها)، يقضي بفرض أسعار تعسفية على ملاك المخابز في صنعاء.



وأوضحت المصادر بأن الميليشيا أجبرت ملاك المخابز على بيع الكيلو بـ"450 ريال"، وذلك ما اعتبره ملاك المخابز غير مناسبا لهم في ظل ارتفاع أسعار المواد واستمرار الجبايات والاتاوات التي تفرضها المليشيا عليهم بشكل دائم.



وأشارت إلى أن قرار ميليشيا الحوثي ليس لأجل المواطن الذي لايمثل أولوية بالنسبة لسلطاتها، وإنما وسيلة لنهب المخابز والأفران.



ويعاني ملاك المخابز في صنعاء من استمرار تضييق ميليشيا الحوثي والتي بدورها انعكست سلباً على نشاطهم التجاري وعرضهم للإفلاس وأجبرت الكثير منهم على ترك العمل فيها والبحث عن مصادر أخرى.

