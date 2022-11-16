شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإرياني: إيران تقوض جهود الهدنة في اليمن وتطيل أمد الحرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن النظام الإيراني يقوض جهود الهدنة ويطيل أمد الحرب في اليمن.

وأضاف الإرياني في تغريدة، الثلاثاء، أن اعتراض سفينة إيرانية تحمل مواد لصناعة الصواريخ، يؤكد تصعيد طهران في عمليات تهريب الأسلحة للحوثي.

كما أشار إلى أن التصعيد الإيراني في عمليات تهريب الأسلحة ينتهك بشكل سافر القوانين الدولية.

وكانت البحرية الأمريكية أعلنت أنها اعترضت شحنة إيرانية ضخمة من المواد المتفجرة كانت متجهة إلى اليمن الأسبوع الماضي في المياه الدولية لخليج عمان.

وأوضحت في بيان نشرته على حسابها في تويتر، أنها تمكنت من ضبط 70 طنا من وقود الصواريخ في قارب متجه من إيران إلى الشواطئ اليمنية.

كما أضافت أن هذا الوقود المهرب يكفي لـ10 صواريخ باليستية.

ولفتت إلى العثور على أكثر من 100 طن من السماد المتفجر.

وأوضحت أن اعتراض السفينة وأفراد طاقمها اليمنيين الأربعة تم أثناء عبورها من إيران على طول طريق يستخدم تاريخيًا لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين.

يذكر أن الأسطول الأمريكي الخامس كان صادر في يناير الماضي 40 طنًا من سماد "اليوريا" المتفجر عندما اعترضت مدمرة الصواريخ الموجهة USS Cole (DDG 67) والسفينة الساحلية USS Chinook (PC 9) سفينة صيد أخرى في خليج عمان، حاولت تهريبها إلى اليمن.

وغالبًا ما تحاول طهران تهريب السلاح إلى الميليشيات الحوثية التي تدعمها برًا وبحرًا، فيما تتصدى القوات المشتركة (أمريكية وعربية) لتلك المحاولات التي تطيل أمد النزاع في اليمن.