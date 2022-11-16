شرطة تعز تعلن إلقاء القبض على عصابة تقطع مكونة من ستة أشخاص

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الأجهزة الأمنية بشرطة مديرية المسراخ محافظة تعز، الثلاثاء، عن تمكنها من إلقاء القبض على عصابة مكونة من ٦كانت تمارس أعمال تقطع ونهب في سائلة النقيل.

ونقل المركز الإعلامي عن نائب مدير شرطة المسراخ النقيب جميل الهمداني قوله، إن الأجهزة الأمنية في المديرية قامت بضبط العصابة خلال أقل من ٢٤ ساعة من تلقي البلاغ من أحد المواطنين وتمت عملية الضبط بعد عملية تحرٍ دقيقة.

وأكد أن الإدارة قامت باستعادة المنهوبات وهي "٣ جوالات و٤ كراتين" وأعادتها لصاحبها كما قامت باستكمال الإجراءات ضد العصابة وأحالت ملف القضية إلى جهات الاختصاص.

وحققت شرطة تعز خلال الأسابيع الماضي نجاحات كبيرة، تمثلت في القبض على مطلوبين، وانتشار أمني، وحملات لمنع حمل الأسلحة، وضبط عدد من الممنوعات في مداخل المدينة.

