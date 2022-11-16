"كسرت أنفها".. قيادية حوثية عذبت الشابة المختطفة "انتصار الحمادي" بوحشية

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت الناشطة الحقوقية اليمنية هدى الصراري، اليوم الثلاثاء، عن تعرض الفنانة "إنتصار الحمادي" للتعذيب والضرب والإعتداء بوحشية في سجون جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء.

وأكدت الصراري في سلسلة تغريدات نشرتها على صفحتها في "تويتر"، أن الفنان الحمادي تعرضت للتعنيف والضرب، ما أدى لكسر انفها، مارستها السجانة الحوثية المدعوة أم الكرار (كريمة المروني).

وأشارت إلى أن ممارسة وإنتهاكات القيادية الحوثية أدت لإقدام الكثيرات من الضحايا على محاولات الانتحار بسبب تعنيفها لهن داخل السجن.

وأوضحت أن قيادات حوثية طلبت من أسرة الضحية انتصار الحمادي عدم النشر واثارة الراي العام عن قضية ابنتهم حتى تحصل على أمر بالإفراج عنها وهو ما لم يتم حتى اللحظة.

وطالبت الصراري، المنظمات الدولية المتواجدة في صنعاء طلب زيارة الفنانة الحمادي، والاطمئنان على وضعها الانساني.



واعتقلت انتصار الحمادي وزميلتها من حي شملان غربي العاصمة في فبراير العام الماضي، فيما تحول إخفاؤها في سجون الحوثيين إلى قضية رأى عام واسعة النطاق، وسط مطالبات حقوقية بالإفراج عنها.

وكانت منظمة العفو الدولية قد كشفت في مايو الماضي، عن تعرض الفنانة الحمادي للإجبار على الاعتراف بعدة جرائم من بينها حيازة المخدرات والدعارة، وقررت السلطات اخضاعها لفحص "كشف عذرية قسري".

فيما كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، عن عرض تقدّم به الحوثيون على "انتصار الحمادي" حيث ساوموها على اطلاق سراحها مقابل إيقاع خصومهم بـ"الجنس"