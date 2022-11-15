الأجهزة الأمنية تعلن القبض على مطلوب أمني خطير في وادي حضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت، الثلاثاء، القبض على أخد أخطر المطلوبين في عملية دهم بمنطقة حوطة سلطانة بمديرية سيئون شرقي اليمن.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر أمني قوله، إن قوة أمنية من شرطة الدوريات داهمت موقعاً يتواجد فيه أشخاص مشبوهين يتعاطون المخدرات بمختلف أنواعها.



وأضاف أن العملية جاءت بعد جمع معلومات وتحري حول الموقع والعناصر المتواجدة فيه من بينهم متهم في عدة قضايا جنائية.



وأفاد المصدر بأن القوة الأمنية تمكنت من ضبط المدعو ( ش. ع. ش) والمتهم بالعديد من قضايا القتل والنهب وبيع المخدرات.



وأوضح أن المطلوب الأمني يشكل خطرا على المجتمع المحلي وتم تنفيذ عدة حملات أمنية سابقة في متابعته والقبض عليه، وبعد تحديد مكان وجوده ألقي القبض عليه.



وأشار إلى أنه تم ضبط اثنين آخرين على متن سيارة وبحوزتهم 20 كيس صغير بداخلة مادة الشبو المخدر واوراق شام تستخدم في تعاطي الحشيش وميزان يستخدم لبيع المخدرات وقطعة حشيش وادوات لتعاطي مادة الشبو ومضبوطات اخرى.

