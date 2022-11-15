شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحرية الأمريكية تضبط أطنانا من "كلورات الأمونيوم" مهربة من إيران إلى بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت البحرية الأمريكية صباح اليوم الثلاثاء، ضبط أكثر من 70 طنا من وقود الصواريخ في قارب متجه من إيران إلى اليمن،

واعتبرت البحرية الأمريكية تهريب إيران المساعدات للحوثيين أمرا خطيرا، ووصفته بغير المسؤول.

وحذرت -وفق ما نشرت وكالة أسوشيتد برس"، من أنه سيؤدي إلى عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأوضحت أن الوقود الصاروخي المصادر، عثر عليه مخفيا بين أكياس الأسمدة، على متن سفينة متجهة إلى اليمن من إيران، في أول عملية مصادرة في ذلك البلد منذ سنوات مع انهيار وقف إطلاق النار هناك.

ونوهت البحرية الأمريكية بأن كمية الوقود الصاروخي من نوع "كلورات الأمونيوم"، التي تم اكتشافها يمكن أن تنتج أكثر من عشرة صواريخ باليستية متوسطة المدى،

وأشارت إلى أنها نفس الأسلحة التي استخدمها الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران، لاستهداف كل من القوات المتحالفة مع الحكومة الشرعية، والتحالف العربي الذي تقوده السعودية.