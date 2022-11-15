شكرا لبحثكم عن خبر القاء القبض على قاتل عامل بوفية بعتق والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
القت سلطات الامن بعتق القبض على قاتل عامل بوفية عقب عملية تعقب قصيرة .
وقال مصدر امني لصحيفة "عدن الغد" ان قوة من الامن العام القت القبض على جندي من قوات عسكرية قتل عامل بوفية الأمين وسط عتق.
وأشار المصدر الى ان قوة امنية تعقبت الجندي القاتل والقت القبض عليه.
وقوبلت الحادثة باستنكار شعبي عارم ندد لما حدث .
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